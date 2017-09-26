صعود خفيف لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 13704 نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22 % عند مستوى 772 نقطة ، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.24% عند مستوى 1707نقطة ،وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.74% عند مستوى 2266نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.11% عند مستوى 12492نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 99.2مليون جنيه و18.7 مليون جنيه على التوالى ، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والاجنبية و الأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 18.3 مليون جنيه و21.1 مليون جنيه و72.1 مليون جنيه و6.2مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 94سهم من إجمالى 192 سهما متداولا،بينما هبط 67 وبقى 31 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على صعود تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 13674نقطة،بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11 % عند مستوى 770 نقطة .



