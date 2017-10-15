صعود خفيف للبورصة فى ختام تعاملات الأحد

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.10% عند مستوى 13905نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.60% عند مستوى 820 نقطة. وكذلك صعد مؤشر «EGX10

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.10% عند مستوى 13905نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.60% عند مستوى 820 نقطة.

وكذلك صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة0.49% عند مستوى 1818 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.91% عند مستوى2411نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.06% عند مستوى 12992نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 16.8مليون جنيه و34.6 مليون جنيه و3.7 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 2.2 مليون جنيه و179 ألف جنيه و52.8 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 95 سهم من إجمالى 195سهما متداولا،بينما هبط 77وبقى 23 دون تغير.