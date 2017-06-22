صعود خفيف للبورصة فى اختتام تعاملات الأسبوع

اختتمت تعاملات البورصة المصرية، جلسة، اليوم الخميس، على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.3% إلى 13417 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.27% ليصل إلى 637 نقطة، وكذا المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.53% عند مستوى 1497 نقطة، ونظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.05% عند مستوى 2071 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.28% عند مستوى 12180 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 694 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 53.7 مليون جنيه، و14.2 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بقيم تداولات قدرها 5 ملايين جنيه، و57.8 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه، و80 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 78 سهمًا من إجمالى 179 سهما متداولاً، وهبط 58 وبقى 43 دون تغير.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة “egx30” بنسية 0.29%، فى ختام تعاملات جلسة الأربعاء، ليغلق عند مستوى 13376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70″، بنسبة 1.19% ليصل إلى 635 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة طفيفة 1.16% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.