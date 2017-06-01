صعود جماعي لمؤشرات البُورصة في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.96% إلى 13467نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% ليصل إلى 573 نقطة، وكذلك المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.37% عند مستوى 1369 نقطة، و «EGX50» متساوي الأوزان بنسبة 0.72% عند مستوى 2053 نقطة، ليلحق بنظيره العشريني الذي صعد بنسبة 1% عند مستوى 12260 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 81.3 مليون جنيه و9.6 مليون جنيه و8.3 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 55.8 مليون جنيه و45.6 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 91 سهما من إجمالي 182سهما متداولا، بينما صعد 43 وبقى 48 دون تغير.