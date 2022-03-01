صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم وسط تداولات مليارية

احتفظت البورصة المصرية بمكاسب جلسة اليوم، لتنهي تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات بنسب تجاوزت الـ 1%، وسط تداولات مليارية، واتجاه شرائي للعرب والمصريين وبيعي للأجانب.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته بارتفاع 1.23% عند مستوى 11276 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 صاعدا 1.89% مغلقا عند 1854 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.86% مغلقا عند 2839 نقطة.

وسجلت تعاملات اليوم 1.023 مليار جنيه، من خلال 32 ألف صفقة، على كمية 298.7 مليون ورقة مالية، لـ189 شركة مقيدة، وسجلت أسهم 116 شركة ارتفاعا، بينما تراجعت أسهم 12 شركة، وظلت أسهم 61 شركة على ثبات.

وأنهى المستثمرون المصريون والعرب تعاملات اليوم بمشتريات قيمتها 8.6 مليون جنيه، و55.69 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 64 مليون جنيه.