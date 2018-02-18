صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

مصطفى طلعت ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب. وكشفت شاشات التداول، ارتفاع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنحو 1.2% ليصل إلى 15246 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" إلى 0.68% إلى 858

مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب.

وكشفت شاشات التداول، ارتفاع المؤشر الرئيسي “EGX30” بنحو 1.2% ليصل إلى 15246 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” إلى 0.68% إلى 858 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” الذي سجل 0.68% إلى 2046 نقطة.

ورجح محللون وخبراء بسوق المال صعود البورصة لتستهدف قمتها الرئيسية عند 15411 نقطة بدعم من قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة %1، فضلا عن تعافى الأسواق العالمية عقب الخسائر التى شهدتها الفترة الماضية.