صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.13 % إلى 13918 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.76 % إلى 1395 نقطة، و egx50 بنسبة 1.59% إلى 1935 نقطة، ومؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.53% إلى 16099 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه و21.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.6 مليون جنيه و 8 ملايين جنيه و 21.3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 106 أسهم من إجمالى 178 سهما تداولا، بينما هبط 30 ، وبقى 42 دون تغير.

محللون توقعوا صعود البورصة بدفع سهم المصرية للاتصالات

وتوقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، أن تواصل البورصة المصرية صعودها، اليوم الخميس، وصولًا لمستويات 14000 نقطة، ثم 14100 نقطة، و14400 نقطة.

وقال إن التحركات الإيجابية للسوق جاءت مدعومة بشكل أساسي بسهم “المصرية للاتصالات”، متوقعًا أن يواصل السهم صعوده نحو 12.50 جنيه، اليوم، مشيرا إلى أن صفقة فودافون مصر تمثل إعادة تقييم شاملة لشركة المصرية للاتصالات.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشرات ارتفعت خلال تداولات الأربعاء بدعم من ظهور الأخبار الإيجابية على سهم “المصرية للاتصالات”.

وأشار إلى هدوء وتيرة البيع في الأسواق العالمية، والتي تأثر معظمها سلبًا بسبب المخاوف من تأثير فيروس كورونا ، الأمر الذي ألقى بظلاله على بورصات الأسهم والسلع بشكل أكثر وضوحًا.