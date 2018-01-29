صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على صعود جماعى لمؤشرات البورصة وسط اتجاه شرائى للمؤسسات. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 15369 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.81% عند مستوى 856…

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على صعود جماعى لمؤشرات البورصة وسط اتجاه شرائى للمؤسسات.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 15369 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.81% عند مستوى 856 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59 % عند مستوى 2042 نقطة، وصعد «EGX50» بنسبة 0.43% عند مستوى 2737 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.21% عند مستوى 14946 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافي قيم تداولات قدرها 6.1 مليون جنيه و17.3 مليون جنيه و59.6 مليون جنيه و1.6 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيم تداولات قدرها 73.3 مليون جنيه و11.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 70 سهمًا من إجمالى 191 سهمًا متداولًا، بينما هبط 79 وبقى 42 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد بداية الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.93% عند مستوى 15311 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.88% عند مستوى 854 نقطة.

