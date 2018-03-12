صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام الإثنين 12 مارس

رجب عزالدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.14% عند مستوى 16742 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.22% عند مستوى 905 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100&raqu

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.14% عند مستوى 16742 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.22% عند مستوى 905 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.11% عند مستوى 2242 نقطة، وكذلك صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 2.31% عند مستوى 2846 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 2% عند مستوى 16519نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2.4 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 9.9 مليون جنيه و7.2 مليون جنيه و53.7 مليون جنيه و180.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 216.5 مليون جنيه و35 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 112 سهم من إجمالى 193سهما متداولا،بينما هبط 48 وبقى 33 دون تغير.

