صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام الأسبوع

رجب عزالدين: اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء, على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمؤسسات المصرية والأجنبية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.67% عند مستوى 13415 نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% ليصل إلى 692 نقطة ، كما صعد المؤشر &

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء, على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.67% عند مستوى 13415 نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% ليصل إلى 692 نقطة ، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.40% عند مستوى 1564نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.83% عند مستوى 2045 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 1.51% عند مستوى 11911 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 878 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 71.6 مليون جنيه و26 مليون جنيه و15.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى تداولات قدرها 49.5 مليون جنيه و62.1 مليون جنيه و1.7 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 106 أسهم من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 45 وبقى 36 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على تباين مؤشراتها صعودا وهبوطا وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب، ومن المقرر توقف العمل بالبورصة ابتداء من الغد الخميس وحتى الإثنين القادم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وستعاود البورصة العمل ابتداء من الثلاثاء القادم.