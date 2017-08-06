صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام الأحد

رجب عزالدين: اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، بداية الأسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.08% عند مستوى 13558نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% ليصل إلى 714نقطة ، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.36% عند مستوى 1612نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.97% عند مستوى 2102 نقطة،أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 1.27% عند مستوى 12136نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 679 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 60.7 مليون جنيه و38.6مليون جنيه و425 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 12.3 مليون جنيه و81.2 مليون جنيه و6.1 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 111 سهما من إجمالى 180 سهما متداولا، بينما هبط 47 وبقى 22 دون تغير، واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى، على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها بدفع مبيعات الأفراد المصريين.