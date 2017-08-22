صعود جماعي لمؤشرات البورصة في الختام

رجب عزالديناختتمت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمؤسسات المصرية والعربية.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.28% عند مستوى 13142نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% ليصل إلى 681 نقطة، كما صعد المؤشر EGX

رجب عزالدين

اختتمت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمؤسسات المصرية والعربية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.28% عند مستوى 13142نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% ليصل إلى 681 نقطة، كما صعد المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% عند مستوى 1548نقطة، وصعد نظيره EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.36% عند مستوى 2033 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 0.35% عند مستوى 11746نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 360 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 28.1 مليون جنيه و4.2 مليون جنيه و6.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافي تداولات قدرها 6.2 مليون جنيه و32 مليون جنيه و384 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 74 سهما من إجمالي 185سهما متداولا، بينما هبط 72 وبقى 39دون تغير.