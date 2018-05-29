صعود جماعي لمؤشرات البورصة في الختام باستثناء egx70

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها باستثناء المؤشر السبعينيى وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.28% عند مستوى 17005 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10%…

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها باستثناء المؤشر السبعينيى وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.28% عند مستوى 17005 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 852 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% عند مستوى 2183 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.37% عند مستوى 2913 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.86% عند مستوى 17350 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 813 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 55.8 مليون جنيه و36.5 مليون جنيه و6.9 مليون جنيه و19.2 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 117.5 مليون جنيه 1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 77 سهما من إجمالى 176 سهما متداولا، بينما هبط 65 وبقى 34 دون تغيير.

كما اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 16791نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 853 نقطة.