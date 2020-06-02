صعود جماعي لمؤشرات البورصة في الختام بدفع المصريين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى طفيفة لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 1.09% إلى 10338 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 1.88% إلى 1192 نقطة، و“egx100” بنسبة 1.76% عند 1918 نقطة.

كما صعد “EGX50” بنسبة 1.76% إلى 1547 نقطة، و“EGX30 Capped” بنسبة 1.2% عند مستوى 11959 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 818 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 110 أسهم من إجمالي 167 متداولة، بينما هبط 30 سهمًا، وبقي 27 دون تغيير.

وأغلقت البورصة تعاملات الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها بعد حالة تأرجح استمرت طيلة الجلسة وسط اتجاه شرائى للعرب وبيعي للمصريين والأجانب.

وأغلق المؤشر الرئيسي “EGX30” صاعدًا بنسبة 0.07% إلى 10227 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” بنسبة 0.91% إلى 1170 نقطة أمس الاثنين.

محللون يتوقعون صعود البورصة خلال الأسبوع

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء البورصة بدعم ما تظهره الاتجاهات الحكومية محلياً وعالمياً، مثل الاتجاه نحو رفع قيود وتدابير الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.

ورجح «عبدالقادر» تحرك البورصة الأسبوع الحالى عرضياً بشكل مائل للصعود، يتحرك معها المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9800 و10700 نقطة.

كما رجح اتجاه سهم البنك التجارى الدولى المسيطر على أكثر من ثلث الوزن النسبى للمؤشر نحو 66 جنيهاً، مقابل 62.5 جنيه الخميس مع أداء إيجابى انتقائى لعدد من الأسهم القيادية.

فيما توقع صعودا انتقائيا لحزمة أسهم أبرزها المصرية للاتصالات بين 10.70 و11.60 جنيه، وسط تطلعات لتنفيذ شركة STC السعودية صفقة استحواذها على حصة فودافون العالمية.

ورجح «عبد القادر» اتجاه سهم طلعت مصطفى بين 4.85 و5.60 جنيه مقابل 5 جنيهات آخر إغلاق سبق إجازة العيد.

وقال محمد الأعصر، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة أمان لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع اتجاهًا عرضيًا للمؤشر الثلاثينى بين 9950 و10350 نقطة، والتجاري الدولي بين 60.5 و65 جنيهاً.

كما توقع تحرك سهم السويدى إلكتريك بين 7.20 و8 جنيهات، وبالم هيلز بين 1.05 و1.12 جنيه، مقابل 1.06 جنيه الأسبوع السابق، وتوقع تحرك سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 4.45 و4.90 جنيه مقابل 4.5 جنيه.

وتوقع محمد كمال، المدير التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الثلاثينى عرضياً فى نطاق 10050 و10500 نقطة.

ورجح تحرك التجارى الدولى بين 65 و66 جنيهاً، مشيراً إلى أن المؤسسات المحلية ستتحرك بشكل إيجابى نحو الشراء، وكذلك الأفراد المحليون.