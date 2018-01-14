صعود جماعي لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، وسط مكاسب سوقية بلغت نحو 2.6 مليار جنيه.وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، إرتفع المؤشر الرئيسي "Egx30" بحوالي 0.32% إلى 15291 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" 0.16 % إلى 852

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، وسط مكاسب سوقية بلغت نحو 2.6 مليار جنيه.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، إرتفع المؤشر الرئيسي “Egx30” بحوالي 0.32% إلى 15291 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” 0.16 % إلى 852 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بحوالي 0.23% مسجلاً مستوى 2020 نقطة.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة، سجلت صعودا جماعيا قويا، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب وأداء إيجابي لقطاع العقارات الذي تصدر المشهد.