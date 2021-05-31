بورصة وشركات

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مدعومة بمشتريات العرب والأجانب.
مصطفى طلعت 10:40 ص, الأثنين, 31 مايو 21 10:40 ص, الأثنين, 31 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين مدعومة بمشتريات العرب والأجانب.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 10377 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.67% إلى 2304 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 1.58% إلى 3250 نقطة.

وتوقع خبراء التحليل الفني، استكمال مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، رحلة الارتداد التصحيحي الصاعد، مستهدفًا مستويات 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب، ومن ثم 10800 نقطة على الأجل المتوسط.

وأشار الخبراء إلى الأداء الإيجابي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI ، ما يؤهله لاختراق مستوى المقاومة 2273 نقطة، واستكمال الصعود مستهدفًا 2400 نقطة.

وأنهى EGX30، تعاملات جلسة الأحد على صعود بنسبة 0.58%، مسجلًا مستوى 10301 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI، بنسبة 1.85% مسجلًا 2266 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بحوالي 1.57% ، عند مستوى 3199 نقطة.

اقرأ أيضا  القاهرة للاستثمار ترفع حصتها في شركتين مرتبطتين بقيمة 58.2 مليون جنيه

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن تحركات مؤشر EGX30، مالت نحو الهدوء خلال تعاملات أمس، كعادة جلسة بداية الأسبوع التي يغيب عنها المستثمرون الأجانب.

وتابع “غريب” إن EGX30، ما زال يسعى للارتداد بعد هبوطه الأسبوع الماضي لمستويات قرب 10200 نقطة، لافتًا إلى أنه رغم التحركات الهادئة نسبيًّا للمؤشر فإنه مرشح للصعود.

وتوقع غريب صعود مؤشر EGX30 ، في اتجاه مستويات المقاومة 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب.

ونوه غريب إلى تفوق مؤشر EGX70، خلال الفترة القليلة الماضية، والذي يسير عكس نظيره EGX30، إذ يستهدف «السبعينى» تجاوز مستوى المقاومة 2273 نقطة، في حين يسعى «الثلاثيني» للتماسك قرب مستويات الدعم والارتداد.

اقرأ أيضا  خبراء: توقعات بحركة صعودية للبورصة الأسبوع الحالي

وتوقع تمكن مؤشر EGX70، من تأكيد اختراق مستوى المقاومة 2273 نقطة اليوم، ليستكمل الصعود مستهدفًا المقاومة التالية عند 2400 نقطة.

ومن جانبه، قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنيين، إن البورصة أنهت تعاملات أمس الأحد، على ارتفاع نسبي، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30، ما يقرب من 59 نقطة، ليظل بذلك أسفل الدعم الفرعي السابق 10400 نقطة، والذي تحول لمستوى مقاومة على الأجل القريب.

ولفت إلى أنه حال تمكن المؤشر من تجاوز المقاومة السابق ذكرها، يستهدف المستويات التالية عند 10700 – 10870 نقطة على الأجل المتوسط، محددًا مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر عند 10000 نقطة.

واستكمل نبيل إن مؤشر EGX70، أنهى تعاملات أمس الأحد مرتفعًا نحو 41 نقطة، ليقترب من مستوى المقاومة المهمة 2300 نقطة، على الأجل المتوسط، مرورًا بالمقاومة 2270 نقطة.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 25-5-2021

جدير بالذكر، أن البورصة المصرية شهدت، جلسة أمس الأحد، سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بقيمة 31.79 مليون جنيه، و2.23 مليون جنيه على الترتيب، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 34.02 مليون جنيه.

واتجه المستثمرون الأفراد المصريون والعرب للشراء بقيمة 71.18 ، و7.80 مليون جنيه على الترتيب، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة مليون جنيه.

وسيطر البيع على تعاملات المؤسسات بجميع جنسياتها، بواقع 39.39 مليون جنيه للمصرية، والعربية بقيمة 5.66 مليون جنيه، والأجنبية بقيمة 33.02 مليون جنيه .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

أوراسكوم للاستثمار تقلص خسائرها إلى 103 ملايين جنيه خلال 2020

مصطفى طلعت 10:58 ص, الأثنين, 31 مايو 21

بنكا «الأهلى» و«مصر» يدبران قرضا بقيمة 800 مليون جنيه لـ «بيك الباتروس»

أحمد علي 9:38 ص, الأثنين, 31 مايو 21

حازم بدران وطارق طنطاوى رئيسين تنفيذيين لـ «بالم هيلز»

ايمان القاضي 9:20 ص, الأثنين, 31 مايو 21

تحالف «لى إكسبرينس وفاستر كابيتال» يعتزم اختراق السوق المصرية لدعم ريادة الأعمال

شريف عمر 9:16 ص, الأثنين, 31 مايو 21

رفض استئناف «أكيومن» فى دعوى تعويضها بـقيمة 20 مليون جنيه من «الرقابة المالية»

المال - خاص 8:48 ص, الأثنين, 31 مايو 21

استحواذات واعدة تمهد بعام مزدهر لـ«السويدى» خلال 2021

مصطفى طلعت 7:40 ص, الأثنين, 31 مايو 21