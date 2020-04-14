بورصة وشركات

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

صعد مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 0.51% إلى 10406 نقطة ومؤشر "egx70ewi" بنسبة 1.2% إلى 1080 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.85% إلى 1083 نقطة.
مصطفى طلعت 11:37 ص, الثلاثاء, 14 أبريل 20 11:37 ص, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.51% إلى 10406 نقطة ومؤشر “egx70ewi” بنسبة 1.2% إلى 1080 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.85% إلى 1083 نقطة.

وارتفعت مؤشرات السوق بشكل جماعي امس ونصح محللون فنيون المستثمريين بالمتاجرات السريعة حال إستمرار تحرك المؤشر الرئيسي للسوق بين مناطق 10200 و10400 نقطة، فيما أكدوا أن تجاوز المستوى الأخير لأعلى إشارة للاتجاه الصاعد على الأجل القصير وبالتالي اتباع سياسة الشراء والإحتفاظ بالأسهم.

وقال هشام حسن رئيس قطاع الإستثمار بشركة “اتش دي” لتداول الأوراق المالية أن جلسة أمس جاءت ايجابية بكل المقاييس وذلك كجلسة منفردة ارتفع فيها السوق باكثر من 100 نقطة .

وأوضح “حسن” أن تعاملات المستثمرين الأفراد ساهمت بشكل قوي في ارتفاع السوق بجلسة أمس لكنها ما زالت في استمرار المشتريات الأكبر من ناحية المؤسسات لأنها أكثر قوة.

ولفت إلى أن السوق ما زال يتحرك بين مستويات 10200 و10400 نقطة ما يسمح للمستثمرين بالمتاجرات السريعة لكن حال تجاوز المستوى الأخير لأعلى سيتحول السوق إلى اتجاه صاعد ويصبح مؤهلاً للشراء والاحتفاظ بالأسهم.

ويرى أهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة “كايروكابيتال” لتداول الأوراق المالية أن السوق لديه مستويات مقاومة مهمة عند 10500 و10600 نقطة وحال كسره سيكون هناك مستهدفات اعلى عند مناطق 10900 و11000 نقطة.

ولفت “جمال الدين” إلى أن التعاملات البيعية للمستثمرين الأجانب منطقية نتيجة وجود مشاكل في اسواقهم الخارجية ما يستدعي بيعهم في الأسواق المحلية لتحسين مراكزهم المالية هناك.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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