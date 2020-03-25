صعود جماعي لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية الأربعاء

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين ومبيعات للعرب والأجانب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.75% ليصل إلى 9845 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.16% إلى 915 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.18% إلى 1013 نقطة.

وعادت البورصة للمسار الهابط، أمس لتكسر رحلة الصعود التى امتدت 3 جلسات متتالية، مدفوعة بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية التي جنت الأرباح.

يذكر أن البورصة صعدت بنسبة %15 فى 3 جلسات -الخميس والأحد والاثنين- عقب إعلان بنكى «الأهلى المصري» و«مصر» دعم البورصة بقيمة 3 مليارات جنيه، ثم إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن دعم السوق عبر تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى.

وأكد خبراء السوق أن تراجع السوق أمر منطقى عقب رحلة الارتفاع الكبيرة فى الأيام الأخيرة، ومن ثم حدوث موجة من جنى الأرباح لبعض المستثمرين وتحديدًا الأجانب، مشيرين فى الوقت ذاته إلى استمرار السيطرة السلبية لتفشى وانتشار فيروس كورونا على نفوس المتعاملين فى البورصة.

وتوقعوا استمرار الحركة الهابطة للبورصة فى جلسة الأربعاء على أن يتخللها تحركات عرضية، مستبعدين تأثر السوق بقرار حظر تنقل المواطنين المسائى.

من جهته، قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، رئيس جمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، إن البورصة لم تكن بحاجة لقيام مؤسسات وجهات حكومية بشراء أسهم بعينها، ولكنها كانت بحاجة لمساعدة ودعم الشركات المتعثرة وتقوية مراكزها المالية من خلال زيادة رؤوس أموالها.

وأضاف أن القرارات الدعم الحكومية الأخيرة جيدة فى مجملها لكنها جاءت متأخرة، مما منح السيطرة للظروف الراهنة السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا حول العالم، وبقاء مستقبل السوق مرهونا بالقضاء على الفيروس.

وأوضح توفيق أن البورصة تعد مرآة للاقتصاد، ومن ثم فإنه لا يجب التلاعب فيها، موضحًا أن الاقتصاد العالمى أجمع بات متأثرًا سلبًا بفيروس كورونا، ومن ثم فإن محاولات تجميل البورصة فى الوقت الذى يتأثر فيه الاقتصاد أمر غير صحى إطلاقًا.

وتوقع توفيق انقضاء الأثر الإيجابى للمبادرات الحكومية لدعم البورصة على المدى القريب، وبقاء الوضع تحت سيطرة فيروس كورونا، ومن ثم استمرار رحلة الهبوط.

فيما قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن هبوط البورصة أمر منطقى للغاية فى ظل رحلة الارتفاع الإيجابية فى الـ 3 جلسات الأخيرة.

وأضاف أن الأثر الإيجابى لضخ الاستثمارات الحكومية سواء من بنكى الأهلى المصرى ومصر، أو البنك المركزى، تسبب فى قيام الأجانب بالبيع وجنى الأرباح، مشيرًا إلى أن ضخامة قيمة الاستثمارات المرصودة ستطيل الأثر الإيجابى لها على السوق.

وتوقع أن يتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 فى بداية جلسة الأربعاء، على أن يتحرك حول مستوى 9500 نقطة، فيما سيستهدف لاحقًا 10400 نقطة.