صعود جماعي لمؤشرات البورصة في افتتاح تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 11488 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.05% ليسجل مستوى 2208 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الاوسع نطااق بنسبة 0.92% إلى 3228 نقطة.

وقال محللون وخبراء سوق المال إن البورصة المصرية ستشهد انكماشا للحركة التصحيحية التى شهدتها الأسبوع الماضي، ليظل المؤشر الثلاثينى فى النطاق العرضي، بينما لن يستطيع المؤشر السبعينى الذى شهد النسبة الأكبر من الخسائر التحول إلى الربحية.

وأوضحوا أن السوق ستتماسك خلال جلسات الأسبوع الحالي، ليتحرك المؤشر الثلاثينى عرضيا بين 11100 و11650 نقطة، مع توصيات بالشراء على بعض الأسهم القيادية.

وأشاروا إلى أن التراجعات التى شهدتها السوق الأسبوع الماضى جاءت نتيجة عدة عوامل شملت عمليات «مارجن كول» قوية، ومبيعات من المستثمرين العرب بداية الأسبوع.

وسجلت مؤشرات السوق تراجعات جماعية الأسبوع الماضي، فقد فيها المؤشر الثلاثينى %2.44 من قيمته ليغلق عند 11634 نقطة، بينما هوى مؤشر الأفراد السبعينى بنسبة %8.34 منهيا الأسبوع عند 2185 نقطة، والمؤشر المئوى الأوسع نطاقا بنسبة %6.59 إلى 3199 نقطة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن الحركة التصحيحية العنيفة التى سجلتها السوق الأسبوع الماضي، ستنكمش الأسبوع الحالي، مع تسجيل عمليات جنى أرباح جزئية، بينما تصل بعض الأسهم القيادية لمستويات جاذبة يفضل عندها الشراء.

وتوقع تحرك المؤشر الثلاثينى بين 11180 و11560 نقطة، مع انكماش الحركة التصحيحية تدريجيا.

ويرى أن ظهور بعض نتائج أعمال شركات المؤشر الثلاثينى انعكست على الأسهم.

وأوصى بشراء سهم البنك التجارى الدولى عند 59.50 جنيه، مقابل 60.9 فى آخر إغلاق، وسيدى كرير للبتروكيماويات عند 10.10 جنيه، مقارنة مع10.61 نهاية الأسبوع الماضي، وشراء سهم حديد عز عند 10.20 جنيه، مقارنة مع 10.5 للإغلاق السابق، وشراء المجموعة المالية هيرميس بـ 14.70 جنيه، مقابل 14.99 لآخر تعاملات.

ونصح أيضا بشراء أبو قير للأسمدة عند 20.80 جنيه، نظير 21.79 بالتعاملات السابقة، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عند 45.30 جنيه، نظير 46.2 بالتعاملات الأخيرة.

وأرجع التراجع القوى الذى شهدته السوق الأسبوع الماضى إلى حركة تصحيحية قوية.

من جانبها، قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إنها تتوقع أداء محايدا للسوق الأسبوع الحالي، يتحرك معه المؤشر الثلاثينى فى المنطقة العرضية بين 11100 و11650 نقطة، بينما تتحرك الأسهم القيادية بشكل إيجابي.

ورجحت مستهدفات لأسهم حديد عز نحو 11.50 جنيه، والبنك التجارى الدولى نحو 63 جنيها، والسويدى إليكتريك نحو 10.20 جنيه.

وأرجعت تراجعات السوق الأسبوع الماضى إلى عمليات «مارجن كول» قوية، ومبيعات قوية من المستثمرين العرب بجلسات بداية الأسبوع.