صعود جماعي لمؤشرات البورصة في افتتاح الأسبوع

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للأجانب والمؤسسات المصرية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.28 % عند مستوى 13752.9نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 3.73% ليصل…

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للأجانب والمؤسسات المصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.28 % عند مستوى 13752.9نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 3.73% ليصل إلى 697.5 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 2.55% عند مستوى 1594 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساو الأوزان بنسبة 0.33% عند مستوى 2113 نقطة ليلحق بنظيره العشريني، الذى صعد بنسبة 0.08% عند مستوى 12093 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 564 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات والعربية للبيع بصافى قيم تداولات 26.3 مليون جنيه و1.3 مليون جنيه و42.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 20.7 مليون جنيه و42.7 مليون جنيه و6.8 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 87 سهم من إجمالى 176سهما متداولا،بينما هبط 59 وبقى 30 دون تغير.

