صعود جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.84% عند مستوى 17450 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.87% عند مستوى 870 نقطة، و«EGX100» الأوس

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.84% عند مستوى 17450 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.87% عند مستوى 870 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.79% عند مستوى 2238 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.45% عند مستوى 2986 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.21% عند مستوى 17727 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2.5 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 46.5 مليون جنيه، و114.6 مليون جنيه، و18.2 مليون جنيه، و10.2 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 17.4 مليون جنيه، و8.9 مليون جنيه، و147.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 112 سهمًا من إجمالى 187 سهمًا متداولاً، بينما هبط 46 وبقى 29 دون تغير.

