صعود جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأربعاء

رجب عز الديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على صعود قوي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.17 % عند مستوى15037 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.85% عند مستوى 854 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100&raqu

رجب عز الدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على صعود قوي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.17 % عند مستوى15037 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.85% عند مستوى 854 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 1.40% عند مستوى 2038 نقطة، وصعد «EGX50» بنسبة 2.15% عند مستوى 2653نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 2.72 % عند مستوى 14808نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 16.4 مليون جنيه و55.6 مليون جنيه و67.5 مليون جنيه و375 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيم تداولات قدرها 132.7 مليون جنيه و16.2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 133 سهمًا من إجمالى 184 سهمًا متداولًا، بينما هبط 22 وبقى 29 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.63% عند مستوى14717نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.44% عند مستوى 838 نقطة.