صعود جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام تداولات الأربعاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 15578 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 755 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 15578 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 755 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.28 % عند مستوى 1937 نقطة، و«EGX50» بنسبة 0.80% عند مستوى 2655 نقطة، ونظيره العشرينى بنسبة 1.20% عند مستوى 15627 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 753 مليون جنيه تقريبًا.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 41.2 مليون جنيه، و12.7 مليون جنيه، و503 آلاف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 2.2 مليون جنيه، ومليوني جنيه، و50.2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 91 سهمًا من إجمالى 176 سهمًا متداولاً، بينما هبط 31 وبقى 54 دون تغير.