صعود جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.05% عند مستوى 14204نقطة. بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة، والمتوسطة egx70 بنسبة 0.74% عند مستوى 777 نقطة.

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.05% عند مستوى 14204نقطة.

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة، والمتوسطة egx70 بنسبة 0.74% عند مستوى 777 نقطة.

كما صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% عند 1756نقطة.

وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.58% عند مستوى2499 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 1.89% عند مستوى 13583نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 162.9 مليون جنيه و27 مليون جنيه و3.9 مليون جنيه و3.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات 157 مليون جنيه و40.5 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 115 سهم من إجمالى 192سهما متداولا،بينما هبط 54 وبقى 23 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد العرب حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.11% عند مستوى 14057نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% عند مستوى 771نقطة.

