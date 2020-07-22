بورصة وشركات

صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال أسبوع (جراف)

ربح راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 1.6 مليار جنيه خلال الاسبوع.
مصطفى طلعت 1:27 ص, الخميس, 23 يوليو 20 1:27 ص, الخميس, 23 يوليو 20

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستتثمرين المصريين والعرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بشكل محدود بلغ 0.18% إلى مستوى 10459 نقطة.

كما قفز مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.81% إلى 1494 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.85% إلى 2287 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.29% ما يعادل 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 576.5 مليار جنيه مقابل 574.9 مليار الأسبوع السابق له.

وأشار تقرير البورصة إلى أن قيم التداول زادت بنحو 1.1 مليار جنيه لتصل إلى 8.5 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار الأسبوع السابق له..

واستحوذت الأسهم على 79.11% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات 20.89% خلال الإسبوع.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء، (آخر جلسات الأسبوع) على أداء متأرجح لمؤشراتها ، وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.93 % إلى 10495 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.27% إلى 1494 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.92% عند 2287 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 887 مليون جنيه، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللون الأحمر والأخضر، وصعد 86 من إجمالى 176، بينما هبط 63، وبقي 27 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقى للبورصة إلى 576.5 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بانخفاض قدره 1.8 مليار مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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