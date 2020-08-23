صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد

أستهلت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري على صعود جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي صعودًا بنحو 1.2% مسجلاً 1292 نقطة .

وصعد المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 1.9% ليصل 1726 نقطة، كما صعد المؤشر الاوسع نطاقًا “egx100” بـ 1.8% ليصل 2619 نقطة، وإرتفع نظيرهُ متساوي الأوزان “egx50” بـ 1.5% عند 1996 نقطة .

توقع خبراء سوق المال أن تُواصل البورصة المصرية اتجاهها الصاعد خلال تعاملات الأسبوع الحالى إلى مستوى 11450 نقطة، مدعومة بتحركات إيجابية لسهم البنك التجارى الدولى الذى انحصرت تحركاته فى المسار العرضى الفترة الماضية.

كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضى، على صعود جماعى للمؤشرات، وسط مكاسب جيدة لرأس المال السوقى بلغت قيمتها 8.7 مليار جنيه، لينهي الأسبوع عند مستويات 616.6 مليار جنيه، مقارنة مع 607.9 مليار جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنحو 2% عند مستوى 11160 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.59% إلى مستوى 1692.8 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا بارتفاع 2% عند مستوى 2571.8 نقطة.

وشهدت السوق اتجاهًا بيعيًّا للمستثمرين العرب والأجانب، الأسبوع المنقضي، بقيمة إجمالية نحو 86 مليون جنيه فقط، وكان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات 13.7% بصافى مبيعات 44.3 مليون جنيه، والعرب 5.4% بصافى بيع 31.6 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.