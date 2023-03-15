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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم

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اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 7.26 مليون جنيه

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

11:00 ص, الأربعاء, 15 مارس 23

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 15-3-2023، على على صعود جماعي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.39% عند مستوى 15575 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.63%، عند مستوى 2811 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.73% عند 4157 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 149 سهما، ارتفع منهم 51 سهما، فيما تراجع سهمان، واستقر 96 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 7.26 مليون جنيه، و 6.19 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 13.46 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:00 ص, الأربعاء, 15 مارس 23