صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ومكاسب رأسمالية 9 مليارات جنيه الأسبوع الماضي (جراف)

شهدت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا الأسبوع الماضي، وسط مكاسب رأسمالية تجاوزت قيمتها الـ9 مليارات جنيه.

ارتفاعات الثلاثيني والمئوي تتجاوز الـ 1%

وسجل المؤشر الرئيس للسوق EGX30 ارتفاعا نسبته 1.15%، مغلقا عند مستوى 11668 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% مغلقا قرب مستويات 2132 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا عند 3166 نقطة مرتفعا بنحو 1.5%.

وارتفع رأس المال السوقي بواقع 9.1 مليار جنيه، ليغلق الأسبوع الماضي عند 738.3 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 1.25%، مقارنة بإغلاقات الأسبوع السابق عند 729.2 مليار جنيه.

ويرى خبراء سوق المال أن البورصة تجاوزت الضغوط التي شهدتها الفترة الماضية، بعد حسم ملف الضرائب، وتحول السيولة نحو الأسهم القيادية.