صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بالربع الثالث.. و«السبعيني» يحلق صاعدا نحو 31% (جراف)

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها بالربع الثالث من العام الحالي، والذي تألق فيه مؤشر الأفراد EGX70 صاعدا بنسبة 30.75%، بينما صعد المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 6.52%، وحلق أيضا المؤشر المئوي الأوسع نطاقا egx100 بنسبة 25.14%.

وأنهى المؤشر الثلاثيني تعاملات الفترة من يوليو إلى سبتمبر العام الحالي عند مستوى 9827.5 نقطة، والمؤشر السبعيني عند مستوى 2250.5 نقطة، والمؤشر المئوي عند 3188 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنحو 11%، بما قيمته 66.2 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى 688.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 621.9 مليار جنيه في إغلاق الربع الثاني.

وارتفعت التداولات بقوة مسجلة 232.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 190.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، واقتنصت السندات 58.68% من تعاملات الربع الثالث، بينما كان نصيب الأسهم 41.32%.

وهيمن المستثمرون المحليون على التعاملات بحصة 82.3% خلال الربع الثالث بصافي مشتريات 8.657 مليار جنيه، بينما اتجه الأجانب والعرب نحو الاتجاه المعاكس بصافي مبيعات 8.457 مليار جنيه، بحصة 11.9% من التعاملات، و2.9 مليون جنيه، بحصة 5.9% من التداولات، على الترتيب، وذلك بعد استبعاد الصفقات.