صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية الربع الثالث من 2022.. و«السوقي» يربح 66 مليار جنيه

هيمن الصعود الجماعي على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال أداء الربع الثالث من العام الجاري 2022، مع ارتفاع ملحوظ للقيمة السوقية بنحو 11% بقيمة 66 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 6.5% عند 9827 نقطة، وحقق نظيره السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة قفزة صعودية بنحو 31% ليصل 2250.5 نقطة، وأيضًا ارتفع أداء المؤشر المئوي “egx100” بنسبة 25% عند 3188 نقطة.

وربح رأس المال السوقي حوالي 66 مليار جنيه وبنسبة 11%، إذ أغلق عند 688.1 مليار جنيه مقارنة مع 622 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام ذاتهُ.

وبلغت قيم التداول الإجمالية خلال الربع لتصل إلي 233 مليار جنيه، مقابل 190.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني، ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد استحوذت الأسهم على 41.3% من قيم تداول داخل المقصورة في حين مثلت السندات نحو 58.6%.

وهيمن قطاع العقارات على النسبة الأكبر بواقع 22% تلاه القطاع البنكي بنحو 15% ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 12% .

وتصدرت المجموعة المالية قائمة شركات السمسرة بتلك الفترة، تلاها الأهلى فاروس ثم التجاري الدولي، وعقب ذلك هيرميس للوساطة في الأوراق المالية .