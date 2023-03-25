صعود جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي ورأس المال يعود لمنطقة التريليون جنيه (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعي، وسط مكاسب لرأس المال السوقي عادت به مجددا إلى منظقة التريليون جنيه، بعدما أزاحته خسائر السوق عنها بالأسبوع السابق.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 6.26% مغلقا عند 15625 نقطة، وصعد مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.08% مغلقا عند 2765 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 7.65% مغلقا عند 4106 نقطة.

وعاد رأس المال السوقي لمنطقة التريليون جنيه مسجلا 1.006 تريليون جنيه، بعد صعود 5.15%، مقارنة بـ 957 مليار جنيه بإغلاقات الأسبوع السابق.

وسجلت التداولات 10 مليارات جنيه، بكمية 2.235 مليار ورقة مالية عبر التعامل في 282 ألف عملية،واستحوذت الأسهم على 75.6% من إجمالي التعاملات، بينما كان نصيب الأسهم 24.40%.