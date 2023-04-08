صعود جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي.. وتضاعف التداولات لـ 20.6 مليار جنيه

هيمن الارتفاع على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تضاعف لإجمالي قيمة التداول التي وصلت إلى 20.6 مليار جنيه .

وأغلق المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملاته على صعود بنسبة 1.7% ووصل إلى 16709 نقاط، ومؤشر “egx70ewi” بنحو 4.9% عند 2945.5 نقطة، كما سجل المؤشر المئوي “egx100” بنحو 4.4% عند 4420 نقطة .

وتضاعف إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجل نحو 20.6 مليار جنيه، مقارنة مع 10.8 مليار جنيه الأسبوع السابق له، واستحوذت الأسهم على نحو 44.8% في حين مثلت قيمة التداول على السندات نحو 55.1% خلال الأسبوع .

كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.5% ليصل 1.075 تريليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحواذ الأجانب على نسبة 6.2% والعرب 8.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وفيما يتعلق بقيمة تداولات بورصة النيل فقد سجلت نحو 12.1 مليون جنيه مقارنة مع 17.1 مليون جنيه الأسبوع السابق .

تجدر الإشارة إلى أنه خلال منتصف تعاملات يوم الخميس الماضي، فقد تحولت مؤشرات البورصة المصرية، نحو التراجع الجماعي، تأثرا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.54% عند مستوى 16756 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الصعود بنحو 0.33%، عند مستوى 2945 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.49% عند 4422 نقطة.