صعود جماعي لمؤشرات الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء

زادت مؤشرات الأسهم السعودية من مكاسبها خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، مسجلة الارتفاع الثالث على التوالي منذ بداية الأسبوع الجاري متجها صوب تجاوز مستويات الـ 11700 نقطة، بينما ارتفعت أسهم شركة “أماك” بعد أنباء عن توزيعات سخية نقدية وأسهم منحة.

وتأتي ارتفاعات المؤشر العام لسوق تداول عقب موجة عنيفة من الهبوط نزل خلالها المؤشر من أعلى مستوياته في أكثر من 16 عاما حينما اقترب من مستويات الـ 14 ألف نقطة في 9 مايو الماضي.

إلا أن المؤشر العام فقد منذ مطلع مايو وحتى نهاية الأسبوع الماضي ما يقرب من 3 آلاف نقطة نزولا من مستويات 13960 نقطة في 9 مايو إلى مستويات دون الـ 11100 نقطة والتي وصل إليها يوم 14 يوليو الماضي.

ارتفاع جماعي

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء قفزت أسعار نحو 177 ورقة مالية لتكتسي باللون الأخضر بينما اقتصرت التراجعات على أسعار نحو 27 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 6 ورقات دون تغيير.

وزاد المؤشر العام قبيل نهاية تداولات الثلاثاء بنحو الساعة في حدود 1.3% أو ما يعادل 150 نقطة وصولا إلى مستويات قرب الـ 11700 نقطة.

جاء ارتفاع المؤشر بالتزامن مع نمو وتيرة التداولات التي بلغت قبيل الإغلاق بساعة ما يقرب من 5.5 مليار ريال بعد التعامل على 143 مليون سهم عبر تنفي نحو 295 ألف صفقة.

وارتفعت أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين بالنسبة القصوى خلال تعاملات اليوم وصولا إلى مستويات 83 ريال وسط تداولات نشطة بلغت حوالي 250 مليون ريال بعد التعامل على 3.1 مليون سهم عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة.

وأوصى مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك،” بزيادة رأس المال بنسبة 36.36% من 660 مليون ريال إلى 900 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة من خلال رسملة 240 مليون ريال من حساب علاوة إصدار الأسهم والذي يبلغ رصيده 508.59 مليون ريال.

وقالت الشركة، إن التوصية تضمنت تحويل المبلغ المتبقي من حساب علاوة الإصدار وقدره 268.59 مليون ريال إلى حساب الاحتياطي النظامي، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال بواقع 2 ريال للسهم كأرباح عن النصف الأول من العام 2022.

الأسهم الكبرى



وزادت الأسهم الكبرى بقيادة شركة التعدين العربية السعودية الذي ارتفع 8% بتداولات بلغت 350 مليون ريال وصولا إلى مستويات قرب الـ 55 ريال عبر تنفيذ صفقات تقترب من 11 ألف صفقة.

وارتفعت أسهم مصرف الراجحي 1% إلى مستويات 84 ريال، وزادت أسهم مصرف الإنماء 3.5% إلى مستويات 36 ريال، وارتفعت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 4% إلى مستويات أعلى من 45 ريال.