صعود جماعي للبورصة في مستهل تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط عمليات شراء محدودة من قبل المستثمرين الأجانب، مقابل ضغوط بيعية للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.70% ليصل إلى 13912 نقطة، و مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86 % عند 814 نقطة، و المؤشر الأوسع نطاقا “EGX100” بنسبة 0.71% ليصل إلى 1805 نقطة.

يشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات، جلسة أمس الأربعاء، على أداء متباين، فقد هبط المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.06% عند 13816نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41% عند 807 نقاط، و المؤشر الأوسع نطاقا 0.41% ليسجل 1792 نقطة.