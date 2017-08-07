صعود جماعي للبورصة في مستهل تعاملات الإثنين

مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على صعود جماعي، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.



وإرتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13593 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “Egx70” بنسبة أكبر بلغت 0.43% ليصل إلى 717 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.34% ليبلغ مستوى 1617 نقطة.



يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس قراراً، بتعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة، لمدة 4 سنوات، خلفا للدكتور محمد عمران، الذى انتهت مدة ولايته.



وكان فريد، قد شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى أكتوبر 2011، وعمل على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان فى السوق المصرية، وعمل قبلها خبير أول اقتصادات التمويل ورئيس وحدة سوق المال فى وزارة الاستثمار.



يشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات، أمس الأحد، على صعود جماعي أيضا حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.08% عند مستوى 13558نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52% ليصل إلى 714نقطة، أيضا ارتفع المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.36% عند مستوى 1612نقطة.

