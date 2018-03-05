صعود جماعي للبورصة في ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.22% عند مستوى 15709نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.22% عند مستوى 875 نقطة،بينما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.12 % عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.72% عند مستوى 2718نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.34% عند مستوى 15493نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 167.3 مليون جنيه و12.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 32.9 مليون جنيه و141 مليون جنيه و1.4مليون جنيه و4.8 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 78 سهما من إجمالى 183سهما متداولا، بينما هبط 77 وبقى 28 دون تغير.