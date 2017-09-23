صعود جماعي للبورصة في أسبوع

المال خاص:إرتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تداولات، الأسبوع المنقضي، وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 13 مليار جنيه، مسجلا مستوى 73.4 مليار جنيه.ووفقا اتقرير صادر عن البورصة، صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.62% ليصل إلى 1365 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة وا

المال خاص:

إرتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تداولات، الأسبوع المنقضي، وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 13 مليار جنيه، مسجلا مستوى 73.4 مليار جنيه.

ووفقا اتقرير صادر عن البورصة، صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.62% ليصل إلى 1365 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بحوالي 2.7%، عند763 نقطة، وإمتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 2.4% ليغلق عند 1692 نقطة.

وتصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قائمة القطاعات من حيث كمية التداول، فيما تزيل قطاع الرعاية الصحية والأدوية الترتتيب، في الوقت الذي تصدر سهم القلعة قائمة أنشط 10 شركات مقيدة، وجلوبال تليكوم في المركز الأخير.

وبلغ إجمالي قيمة التداول 5 مليارات جنيه، خلال الأسبوع مقارنة بـ7.4 مليار جنيه، الأسبوع السابق له، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 0.52 مليون جنيه، فيما بلغ مشتريات العرب صافي بقيمة 5.92 مليون جنيه.