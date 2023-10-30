صعود جماعي للبورصات العربية بختام تعاملات اليوم الإثنين

هيمن الصعود الجماعي على أداء البورصات العربية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، وسط أحجام تداول مرتفعة للغالبية.

البورصة المصرية

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات بنهاية جلسة اليوم الإثنين.

وصعد EGX30 بنسبة 1.5% إلي 23435.6 نقطة، وحققت الأسهم المقيدة تداولات بقيمة 5 مليارات جنيه، بعد التعامل من خلال 204 ورقات مالية، ارتفع منها 83، وتراجع 80، فيما استقر 41 أخرى عند مستويات الأحد.

بورصة السعودية

وعلى صعيد سوق الأسهم السعودية فقد أنهى مؤشرها الرئيسي “تاسي” تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.5%، وأغلق عند 10536 نقطة.

وسجلت قيمة التداول حوالي 4.9 مليار ريال سعودي، وتم التداول على نحو 229 شركة، بعدد 171.9مليون ورقة مالية.

بورصة الكويت

وأيضًا صعد مؤشر بورصة الكويت الأول بنحو 2.07% وأنهى تعاملاته عند 7047.4 نقطة، وسجلت قيمة التداولات حوالي 45.2 مليون دينار كويتي.

وتم التداول على حوالي 31 شركة صعد من بينها أداء 22، وانخفض الـ9 الأخرى.

بورصة قطر

وفيما يتعلق ببورصة قطر فقد أنهت تعاملات اليوم على صعود بواقع 1.7% وأغلقت عند 9518.5 نقطة .

وبلغت قيمة التداول حوالي 829.2 مليون ريال قطري، وجرى التداول على نحو 53 شركة تراجع من بينها 7 وارتفع أداء الغالبية البالغة 46 شركة.

بورصة دبي

وفي سياق متصل فقد ارتفع مؤشر بورصة دبي بنحو 1.3% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ووصل عند 3838.7 نقطة.

وبلغت قيمة التداول بالجلسة حوالي 481 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 36 شركة صعد من بينها أداء 17 فقط، وتراجع 12 أخرى وظل الباقية على استقرار سعري دون تغيرات .

بورصة أبو ظبي

أما على صعيد سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فسار على نفس الخطى وأنهى تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.5% مغلقًا عند 9285 نقطة .

وسجلت قيمة التداولات بنهاية الجلسة حوالي مليار درهم إماراتي، فيما سجل الحجم الإجمالي نحو 237.7 مليون ورقة مالية .

جراف تفاعلي :