صعود جماعي للأسهم السعودية الخميس رغم رفع سعر الفائدة

رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة قد ينعكس سلبًا على أداء سوق الأسهم، حيث تجتذب البنوك السيولة في الأسواق، إلا أن المؤشر العام للسوق السعودي نجح في تجاوز مفاجأة الفائدة عشية أمس الأربعاء.

ونجحت الأسهم السعودية “تداول” في مواصلة ارتفاعاتها القوية خلال جلسة تداولات اليوم الخميس مؤكدًا تجاوز مستويات الـ 12 ألف نقطة، في ظل تدفق العديد من الأنباء الإيجابية والنشاط اللافت من جانب ولي العهد السعودي.

وكان ولي العهد السعودي أعلن عن إطلاق التصميمات النهائية لمدينة “ذا لاين” تزامنا مع الإعلان عن إدراج الشركات الحكومية التابعة للصندوق السيادي السعودي في سوق “تداول” بحلول 2024.

وفي الوقت ذاته يقوم ولي العهد حاليا بعدد من الجولات الخارجية والتي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقات والمذكرات الاقتصادية والتي تحمل مزيدًا من التنوع الاقتصادي للمملكة، ولك بالتزامن مع إعلان البنوك والشركات الكبرى عن نتائج فصلية قوية.

ويرتفع المؤشر العام لسوق “تداول” السعودي خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي رابحًا ما يقرب من 300 نقطة في ثلاث جلسات على التوالي.

وزاد مؤشر تداول الآن في حدود 130 نقطة وصولا إلى مستويات قرب الـ12200 نقطة بزيادة في حدود 1% وجاء ارتفاع المؤشر وسط زخم هائل في التداولات.

وبلغت معدلات السيولة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس ما يزيد عن 10 مليارات ريال بعد التعامل على ما يقرب من 280 مليون سهم عبر تنفي نحو 280 ألف صفقة.

ارتفاع جماعي

جاء الصعود القوي للسوق السعودي تزامنا مع ارتفاع أسعار نحو 170 ورقة مالية بينما انخفضت أسعار نحو 35 ورقة مالية فقط، فيما استقرت أسعار 4 ورقات دون تغيير عن الإغلاق السابق أمس الأربعاء.

وزادت الأسهم القيادية حيث ارتفعت مصرف الراجحي 1% إلى مستويات قرب الـ 90 ريال، وارتفعت أرامكو) في حدود 0.15% إلى مستويات قرب الـ 40 ريال.

وارتفعت أسهم سابك في حدود 2% إلى مستويات قرب الـ 99 ريال، وزادت أسهم إس تي سي 0.9% إلى مستويات أعلى الـ100 ريال للسهم، وزادت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في حدود 3% إلى مستويات 220 ريال.