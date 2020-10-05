صعود جماعي للأسهم الأوروبية الإثنين في المستهل بفضل نشاط حركة الصفقات

شهدت الأسهم الأوروبية صعودًا جماعيًا خلال تداولاتها المبكرة اليوم الإثنين، وذلك إثر موجة من نشاط إبرام الصفقات، بجانب تفاؤل عالمي نتيجة التطورات الإيجابية المتعلقة بصحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصعد “ستوكس 600” ضمن الأسهم الأوروبية بنسبة 0.7% بحلول الساعة 7:17 بتوقيت جرينتش، حيث تقترب المكاسب من 2% حققها الأسبوع الماضي.

وربحت أسهم شركات النفط الكبيرة “رويال داتش شل” و”بي.بي” و”توتال” نحو 2% مع صعود أسعار الخام بعد انحسار أسوأ المخاوف فيما يتعلق بحالة ترامب الصحية وتوسيع نطاق إضراب للعاملين في النرويج، أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية.

وقفز سهم مجموعة “كيه+إس” الألمانية للأسمدة 13.5% بعدما ذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أنها في مرحلة متقدمة من محادثات لبيع وحدة مورتون سولت التابعة لها لمجموعة كيسنر مقابل 3 مليارات دولار.

وصعد سهم دوفري 12.2% بعدما كشفت الشركة السويسرية التي تشغل متاجر بالأسواق الحرة عن اعتزام مجموعة “علي بابا” الصينية الاستحواذ على حصة تصل إلى 9.99% فيها.

وصعد سهم “وير جروب” البريطانية 17.7 في صدارة المؤشر “ستوكس 600” بعد اتفاقها على بيع قسم النفط والغاز إلى شركة “كاتربيلر “الأمريكية لصناعة المعدات الثقيلة مقابل 405 ملايين دولار.

ترقب لصحة ترامب

وأعلن ترامب الجمعة الماضية أن الفحوص أظهرت إصابته بكوفيد-19، مما دفع المستثمرين للجوء إلى أصول أكثر أمانا وأثار موجة بيع في سوق الأسهم.

لكن مع بداية التعاملات الآسيوية، ظهر ترامب بشكل مفاجئ في موكب خارج المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه، مما ساعد في تحسين الإقبال على المخاطرة.

ويقول الأطباء المعالجون لترامب إنه قد يخرج يوم الاثنين من المستشفى.