صعود جماعي لأداء البورصات العربية اليوم الأربعاء 27-12-2023 (جراف)

هيمن الصعود على أداء البورصات العربية بشكل جماعي، بنهاية اليوم الأربعاء الموافق 27-12-2023، وحازت البورصة المصرية النسبة الأكبر منه.

السوق المحلية (صعود)

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعي، وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.4% ووصل إلى 24351 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 3.6 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 204 أوراق مالية، صعد من بينها أداء 116، وتراجع 41 أخرى، وظلت الباقية بواقع 47 على استقرار سعري دون أي تغيرات.

السوق السعودية (صعود)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي، اليوم، على صعود محدود بنسبة 0.14% ووصل إلى 11889.3 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 7.8 مليار ريال سعودي.

سوق الكويت (صعود)

فيما صعدت بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأربعاء، بنسبة بلغت 0.91% لمؤشرها الرئيسي، ووصلت إلى 7439.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 48 مليون دينار كويتي، بحجم 173.4 مليون ورقة مالية.

سوق قطر (صعود)

كما ارتفع أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 0.64%، وأغلق عند 10531 نقطة، وبلغت قيمة التداول 738.6 مليار ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 54 واحدة، صعد أداء 28، وانخفض 22، وظل 4 على ثبات دون تغير.

سوق دبي (صعود)

في السياق نفسه صعد أداء سوق دبي بنحو 0.23% وأغلق عند 4038.3 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 313.8 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 39 شركة، ارتفع أداء حوالي 20، وتراجع 13، وظل 6 على ثبات دون تغيرات.

سوق أبو ظبي (صعود)

كما ارتفع أداء سوق أبو ظبي بنسبة 0.09% ووصل إلى 9526 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 1.2 مليار درهم إماراتي، بحجم 487.7 مليون ورقة مالية.

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