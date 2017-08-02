صعود جماعي طفيف لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء

رجب عزالدين:



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 13405نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.91% ليصل إلى 710نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.69% عند مستوى 1603نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.21% عند مستوى 2077 نقطة أما نظيره العشرينى فقد استقر على نفس نسبة اغلاق الأمس 11911 نقطة.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها بدفع مبيعات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية.



وبلغت قيمة التداولات 699 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات 27.6 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه و50.3 مليون جنيه على التوالى ، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 7.9 مليون جنيه و72.5 مليون جنيه و52 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضروالأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 91سهم من إجمالى 180سهما متداولا،بينما هبط 60 وبقى 29 دون تغير.