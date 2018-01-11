صعود جماعي طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس

مصطفى طلعت ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل طفيف في افتتاح تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط مكاسب سوقية بلغت حوالي 2 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بحوالي 0.075 إلى 15202 نقطة، كما صعد "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.87% إلى 841 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاق



مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل طفيف في افتتاح تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط مكاسب سوقية بلغت حوالي 2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بحوالي 0.075 إلى 15202 نقطة، كما صعد “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.87% إلى 841 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بـ0.56% إلى 2003 نقاط، حتى الساعة 10.30.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس على صعود طفيف لمؤشراتها، وصعد المؤشر الثلاثيني 0.22% عند 15192 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% إلى 834 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقا بنسبة 0.35% عند 1991 نقطة.