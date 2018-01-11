بورصة وشركات

صعود جماعي طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس

مصطفى طلعت ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل طفيف في افتتاح تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط مكاسب سوقية بلغت حوالي 2 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بحوالي 0.075 إلى 15202 نقطة، كما صعد "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.87% إلى 841 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاق
11 يناير، 2018 11 يناير، 2018

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مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل طفيف في افتتاح تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط مكاسب سوقية بلغت حوالي 2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بحوالي 0.075 إلى 15202 نقطة، كما صعد “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.87% إلى 841 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بـ0.56% إلى 2003 نقاط، حتى الساعة 10.30.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس على صعود طفيف لمؤشراتها، وصعد المؤشر الثلاثيني 0.22% عند 15192 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% إلى 834 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقا بنسبة 0.35% عند 1991 نقطة.

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