صعود جماعي طفيف للبورصة في مستهل التعاملات

مصطفى طلعت: صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب. وبحلول الساعة 10.15 صباحاً، إرتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.22% إلى 14815 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو…

مصطفى طلعت:

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وبحلول الساعة 10.15 صباحاً، إرتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.22% إلى 14815 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 835 نقطة، وإمتد الإرتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنحو 0.22% إلى 1974 نقطة.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي قد تراجع بنحو 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع المذكور بينما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل طفيف بلغ 0.96% إلى مستوى 832 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً بنحو 0.51% ليغلق عند 1970 نقطة.