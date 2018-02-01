صعود جماعي طفيف للبورصة في ختام تعاملات الأسبوع

رجب عز الديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والأفراد المصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx 30 بنسبة 0.31% عند مستوى 15088نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 بنسبة 0.93% عند مستوى 870 نقطة، كما هبط المؤشر

رجب عز الدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والأفراد المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx 30 بنسبة 0.31% عند مستوى 15088نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 بنسبة 0.93% عند مستوى 870 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.75% عند مستوى 2057 نقطة، وصعد «EGX 50» بنسبة 0.21% عند مستوى 2695نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.75% عند مستوى 14715 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريية والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 2.4 مليون جنيه و3.8 مليون جنيه و4 ملايين جنيه و9.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 16.6 مليون جنيه و2.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 81 سهمًا من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما هبط 61 وبقى 43 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1. 78% عند مستوى15042 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 بنسبة 1.41% عند مستوى 862 نقطة.