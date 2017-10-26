صعود جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الخميس- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية والمصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.39% عند مستوى 13955 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 773 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% عند 1739 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.82% عند مستوى 2475 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 1.04% عند مستوى 13237 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 27.2 مليون جنيه، و79.2 مليون جنيه، و2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفرد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيم تداولات 51.2 مليون جنيه، و23.8 مليون جنيه، و33.4 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 109 أسهم من إجمالى 190 سهمًا متداولًا، بينما هبط 63 وبقى 18 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات -أمس الأربعاء- على هبوط أغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 13901 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 773 نقطة.



ووافق مجلس الوزراء -أمس الأربعاء- على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والذى يشمل مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.