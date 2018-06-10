صعود جماعى لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 1.38% عند مستوى 16142نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% عند مستوى 800 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطا

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 1.38% عند مستوى 16142نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% عند مستوى 800 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% عند مستوى 2057 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50»بنسبة 1.35% عند مستوى 2695 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 2.17% عند مستوى 16105نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 466 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والافراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 41.3 مليون جنيه ومليون جنيه 34.4 مليون و144 ألف جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 10.1مليون و56.3 مليون و 9.3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 92 سهما من إجمالى 163 سهما متداولا،بينما هبط 25 وبقى 46 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء egx30 وسط اتجاه بيعى للمصريين،حيث صعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.09 % عند مستوى 15923نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1% عند مستوى 794 نقطة.