صعود جماعى لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، متجاوزة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدًا بالعريش ظهر الجمعة؛ وأسفر عن مقتل 305 وإصابة 128. أخرت إدارة البورصة المصرية جلسة التداول لمدة دقيقة؛ حدادًا على شهداء…

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، متجاوزة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدًا بالعريش ظهر الجمعة؛ وأسفر عن مقتل 305 وإصابة 128.



أخرت إدارة البورصة المصرية جلسة التداول لمدة دقيقة؛ حدادًا على شهداء الوطن في حادث تفجيرات مسجد الروضة بمدينة العريش.

صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.83%، عند مستوى 14222 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.51%، عند مستوى 776 نقطة، وصعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.14% عند 1806 نقطة، ونظيره الخمسينى بـ 0.33% عند 2473 نقطة، والمؤشر العشرينى بنسبة 1.23% عند مستوى 13860 نقطة.



بلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 833 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية، والأجنبية، والأفراد الأجانب، للشراء بصافي قيم تداولات بلغت 49.1 مليون جنيه، و53.8 مليون جنيه، و8.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين، والعرب، والمؤسسات المصرية للبيع، بصافي قيم تداولات بلغت 34.8 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، و44 مليون جنيه على التوالي.

سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 88 سهمًا، من إجمالى 190 سهمًا متداولًا، بينما هبط 70، وبقي 32 دون تغير.



اختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضي على صعود جماعي لمؤشراتها، مدفوعة بقفزة في حجم التداولات على الأسهم تقترب من 3 مليارات جنيه، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.93% عند مستوى 14106 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.47%، عند مستوى 772 نقطة.