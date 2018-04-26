صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام جلسة تاريخية

رجب عز الدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وارتفاع رأس المال السوقى لأعلى مستوى فى تاريخ البورصة. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 1.33% عند مستوى 18363 نقطة،…

رجب عز الدين





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وارتفاع رأس المال السوقى لأعلى مستوى فى تاريخ البورصة.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.33% عند مستوى 18363 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.60% عند مستوى 865 نقطة، كما صعد المؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.10% عند مستوى 2291 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX50” بنسبة 0.66% عند مستوى 3084 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.16% عند مستوى 18532نقطة.

وتخطّى رأس المال السوقى للبورصة حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخها، وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 3.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 38.8 مليون جنيه و224.3 مليون جنيه و721.3 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 121.1 مليون جنيه و828.2 مليون جنيه و35.2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 88 سهمًا من إجمالى 177 سهمًا متداولًا، بينما هبط 57 وبقي 32 دون تغيير.