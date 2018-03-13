صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام جلسة الثلاثاء

رجب عزالدين







اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب







وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.47% عند مستوى 16989 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 910 نقطة.







كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.75% عند مستوى 2281 نقطة، وكذلك صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.03% عند مستوى 2875 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.47% عند مستوى 16761نقطة.







وبلغت قيمة التداولات 2.4 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 35.1 مليون جنيه و28.8مليون جنيه و26.3 مليون جنيه على التوالى.







بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 62.1 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه و61.7 مليون جنيه على التوالى.







وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 90 سهما من إجمالى 193سهما متداولا، بينما هبط 70 وبقى 33 دون تغير.





